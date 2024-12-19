Başkan Erdoğan D-8 Zirvesi için Mısır’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11. Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvenin ana gündem maddeleri İsrail'in saldırıları ve Suriye'deki gelişmeler olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda, İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırım ile savaşı bölgesel bir çatışmaya dönüştürmeye yönelik eylemlerinin bir an önce durdurulması çağrısında bulunması ve iki devletli çözüm formülünün önemine işaret etmesi bekleniyor. Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.