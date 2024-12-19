Başkan Erdoğan Mısır’a gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğine Mısır'ın başkenti Kahire'de devam edecek.

Erdoğan, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Gelişen Sekiz Ülke Ekonomik İş Birliği Teşkilatı zirvesine katılacak.

D-8 üyeleri son olarak haziran ayında İstanbul'da bir araya gelmiş, olağanüstü gerçekleştirilen zirvede 'Gazze' konusu ele alınmıştı.

Kahire'de gerçekleştirilecek zirvede de ekonomik ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak.



BAŞKAN ERDOĞAN İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

Gözler Başkan Erdoğan'ın ikili görüşmelerinde olacak. Erdoğan, zirve kapsamında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek.

Başkan Erdoğan'ın, liderlerle yapacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin ivmelenmesine yönelik adımlar ele alınacak. Ayrıca işgalci İsrail'in Filistin ve Lübnan'da devam eden saldırıları görüşülecek. Bölgede barış ortamının sağlanması için atılacak adımlar masada olacak.

SURİYE'YE AYRI BİR PARANTEZ AÇILACAK

Görüşmelerde Suriye'de yaşanan gelişmelere de ayrı bir parantez açılacak. Bölgenin terörden arındırılması, İsrail'in olası işgallerine karşı korunması ve yeni rejimin kurulmasına dönük çalışmalar değerlendirilecek.

D-8 Zirvesi'nde, Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı küresel meselelere de mercek tutulacak.

Uluslararası enerji ve gıda sektörlerinde yaşanan sorunlar kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik iş birliği konuları da gündemde olacak.