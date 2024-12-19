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Giriş Tarihi: 19.12.2024 18:02 Son Güncelleme: 19.12.2024 18:23

Başkan Erdoğan'dan Kahire'de diplomasi trafiği! Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi için geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de ikili temaslarına başladı. Bu kapsamda Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

AA
Başkan Erdoğan’dan Kahire’de diplomasi trafiği! Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile D-8 Zirvesi için gittiği Kahire'de bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin, huzur ve güvenliğini tehdit eden terör eylemlerine karşı Pakistan'ın yanında olduğunu, Pakistan ekonomisindeki toparlanmayı memnuniyetle karşıladıklarını, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik iş birliğini artırmak için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki tarihi dönüşüm sürecinde Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğini de belirtti.

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Başkan Erdoğan'dan Kahire'de diplomasi trafiği! Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü
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