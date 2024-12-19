Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muğla’ya geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muğla ziyaretine büyük bir heyecanla hazırlanılıyor. AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan 8. Olağan İl Kongresi, Erdoğan'ın katılımıyla unutulmaz bir etkinlik haline gelecek.

BAŞKAN AKDENİZLİ'DEN KONGREYE KATILIM ÇAĞRISI

Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muğla ve Seydikemer'e olan ilgisinin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın ziyareti, Seydikemer için tarihi bir fırsat. 8. Olağan İl Kongresi, Muğla için önemli bir dönüm noktası olacak ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı açıklamalar, ilçemize büyük katkılar sağlayacaktır" dedi. Başkan Akdenizli, tüm Seydikemerlileri Cumhurbaşkanımızı coşkuyla karşılamaya ve kongreye katılmaya davet etti.

KONGRE İÇİN SEYDİKEMER'DEN OTOBÜS KALKIYOR

Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Muğla'da gerçekleşecek olan AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak isteyen vatandaşlar için AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından otobüs seferleri düzenleneceğini duyurdu. Kongreye katılımın önemine vurgu yapan Akdenizli, tüm Seydikemerlilerin kongreye katılmalarını ve desteklerini göstermelerini istedi. Başkan Akdenizli, araçların Seydikemer Belediye Hizmet Binası yanından hareket edeceğini ve kalkış saatinin 09:00 olduğunu belirterek, vatandaşları bu önemli etkinliğe katılmaya davet etti.