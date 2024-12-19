‘Biz burada sizin için başkaldırdık, siz de YPG/PKK’ya karşı başkaldırın’

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1934'üncü gününde de devam etti. On yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan 15 yaşındaki Özkan için 6 yıldır eylem yapan Süleyman Aydın, evlat nöbeti tutan aileler adına yaptığı açıklamada, PKK ve YPG içindeki evlatlarına, "Suriye'de 61 yıllık zulümden kurtuldular. Siz de PKK'nın zulmünden kurtulun. Biz burada sizin için başkaldırdık, siz de PKK'ya karşı başkaldırın. PKK'nın kime hizmet ettiğini burada bir kez daha gördünüz. Amerika ve İsrail'e uşaklık yapıyorlar ve sizleri de kullanacaklar" dedi. 8 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Bayram için eylem yapan Ayten Elhaman ise "Bütün çocuklara ve oğluma çağrımdır. Suriye'de savaş bitti, çıkıp gelin. Suriye'deki bütün evlatlarımız gelin devlete teslim olun" dedi.