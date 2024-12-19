CHP’li vekilin ‘çalındı’ dediği cami ibadete hazır

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, "çalındığını ve yok edildiğini" öne sürdüğü 200 yıllık ahşap caminin restore edilerek ibadete hazır hale getirildiği ortaya çıktı.Ordu Büyükşehir Belediyesi 2021'de restorasyon sürecine başladığı Gürgentepe ilçesindeki Eskiköy Camii'ni hassas bir çalışmayla restore etti. Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Hatipoğlu, "CHP'li milletvekili Adıgüzel'in kendisi de Gürgentepeli. Kendi bölgesindeki camiden ve ne yapıldığından haberi yok" dedi.