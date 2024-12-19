Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ SABAH’a açıkladı: “Fırat’ın doğusunda harekât devam etmeli”

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin Tahrir eş-Şam (HTŞ), Suriye Milli Ordusu (SMO) ve muhalif silahlı gruplar tarafından yıkılmasının ardından gözler Fırat'ın doğusuna çevrildi. Bölgede halk terör örgütü YPG/PKK'yı istemediği için halk ayaklanmaları da oluyor. SMO ve muhalif gruplar, Suriye'nin batısında olduğu gibi doğusunda da terör örgütü unsurlarını istemiyor ve operasyon hazırlıklarını sürdürüyor. Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Fırat'ın doğusunda SMO, muhalif güçler ve halk desteği ile neler olması gerektiğini SABAH'a açıkladı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ UZAKLAŞTIRILMALI"

Fırat'ın doğusunda batısında ne olduysa aynısının olması gerektiğinin altını çizen Başbuğ, "Fırat'ın doğusundaki halk, Suriye Milli Ordusu ve muhalif güçlerin birleşimi ile terör örgütü oradan uzaklaştırılmalı. Örneğin Deyrizor'da bunu başardılar. Deyrizor'un Irak sınırında bir şerit kaldı, diğer yerlerde kontrol sağlandı. Fırat'ın doğusunda ise harekâtın duraklamasını sağlıklı bulmuyorum. Sahadaki sebepleri bilmiyoruz ama harekât olanca hızı ile devam etmeli." dedi.

"HAREKÂT OLANCA HIZIYLA DEVAM ETMELİ"

Başbuğ sözlerine şöyle devam etti: "Ateşkesi ise doğru bulmuyorum. ABD'nin diplomatik temasları harekâtı durdurmaya yönelik. Bölgedeki halkın zaten bu konuda büyük bir gayreti ve isteği var. Özellikle Rakka bu konuda çok gayretli ve belli bir mesafe kat etti. Bütün bu yapılar ve unsurlar birleşerek bu harekat sürmeli. Durmak veya zaman kaybetmek olumsuz bir süreç açar. Bu nedenle Suriye Milli Ordusu ve diğer muhalif güç unsurları ile harekât aralıksız, hiç kesintiye uğramadan olanca hızı ile devam etmelidir. Doğu kesiminde biraz yavaşladı, bu tehlike ve tehdittir."