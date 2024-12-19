MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon! PKK’nın sözde Cezire bölge sorumlusu Yayla Kızılkaya etkisiz!

ÖRGÜTÜN KADIN KADROLARININ İDARESİNDEN SORUMLUYDU!

Yayla Kızılkaya gittiği bölgelerdeki kadın kadrolarla toplantılar yapıyor ve onları teftiş ediyordu. Suriyeli kadınlara yönelik sürdürülen ideolojik faaliyetlerin genel koordinasyonundan da sorumluydu. PKK'lı terörist Kızılkaya, kadın kadrolarının idaresinin yanı sıra Suriye halkının örgüt güdümünde yönlendirilmesi için örgütleme ve katılım faaliyetlerini de organize ediyordu. Özellikle Suriye halkının örgüt ideolojisini benimsemesi, ajite edilmesi ve örgüt lehine hareket etmesini sağlamak için örgütleme eğitimleri veriyordu.