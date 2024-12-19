PKK/YPG’li teröristlerin kirli planı: Suriye’de köşeye sıkışan hainler bu kez de orayı hedef aldı!

TERÖRİSTLER EKİPLERİ HEDEF ALIYOR

Halep başta olmak üzere Suriye'deki birçok şehir için önemli olan Tişrin Barajı eski teknolojiyle inşa edildi. Ayrıca, iç savaş ve PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki faaliyetleri nedeniyle baraj ciddi hasar gördü ve bakımı yapılamadı.