Haberler Gündem Haberleri PKK/YPG'li teröristlerin kirli planı: Suriye'de köşeye sıkışan hainler bu kez de orayı hedef aldı!
Giriş Tarihi: 19.12.2024 16:59 Son Güncelleme: 19.12.2024 17:08

PKK/YPG'li teröristlerin kirli planı: Suriye'de köşeye sıkışan hainler bu kez de orayı hedef aldı!

Terör örgütü PKK/YPG kirli emelleri uğruna Suriye’de yeni bir felakete yol açmanın eşiğine geldi. Halep’in yaklaşık 90 kilometre doğusunda bulunan ve ülkenin ikinci en büyük barajı olan Tişrin Barajı’nın faaliyetlerini sürdürebilmesi için önemli olan teknik sistemler arızalandı. Barajın çevresine ve tünellerine yerleşmiş olan PKK/YPG’li teröristler giden ekipleri hedef alıyor. Barajın yıkılması halinde büyük bir felaket yaşanabileceği tahmin edilirken, terör örgütü üzerinde nüfuz sahibi ülkelerin PKK/YPG üzerinde gerekli baskıyı kurarak terör örgütünün baraja daha fazla zarar vermesini engellemesi gerektiğinin altını çiziyor.

BETÜL USTA BETÜL USTA
PKK/YPG’li teröristlerin kirli planı: Suriye’de köşeye sıkışan hainler bu kez de orayı hedef aldı!

Fırat Nehri üzerinde yer alan barajın yıkılma riski karşısında Türkiye bazı geçici tedbirler aldı. Fırat Nehri'ndeki barajlarından bıraktığı su miktarını Tişrin Barajı'nın ve Suriye başta olmak üzere bölgenin güvenliğinin sağlanması amacıyla azalttı.

Tişrin Barajı'ndaki durum, PKK/YPG'nin bölgedeki sivil altyapıya yönelik ne denli büyük bir tehdit oluşturduğunu kanıtlıyor.

TERÖRİSTLER EKİPLERİ HEDEF ALIYOR

Halep başta olmak üzere Suriye'deki birçok şehir için önemli olan Tişrin Barajı eski teknolojiyle inşa edildi. Ayrıca, iç savaş ve PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki faaliyetleri nedeniyle baraj ciddi hasar gördü ve bakımı yapılamadı.

Aralık ayının başında barajda su seviyesinin kritik noktaya ulaştığına dair bilgiler sosyal medyada paylaşıldı. Barajın çevresine ve tünellerine yerleşmiş olan PKK/YPG'li teröristler nedeniyle durum yerinde incelenemiyor.

Gelen ekipler teröristler tarafından hedef alınıyor. Barajda bulunan işçilerden gelen sınırlı bilgilerden durum tespiti için uğraşılıyor. Elde edilen sınırlı veriler ışığında, su tahliye sisteminin etkin biçimde çalışmadığı, barajın faaliyetlerine sürdürebilmesi için önemli olan teknik sistemlerin arızalandığı anlaşılıyor. Ancak su miktarı ve teknik duruma ilişkin net veri elde edilemiyor.

PKK/YPG SİVİL ALTYAPIYA TEHDİT

Barajın yıkılması halinde büyük bir felaket yaşanabileceği tahmin ediliyor. Barajın yıkılma riski karşısında Türkiye bazı geçici tedbirler aldı. Fırat Nehri'ndeki barajlarından bıraktığı su miktarını Tişrin Barajı'nın ve Suriye başta olmak üzere bölgenin güvenliğinin sağlanması amacıyla azalttı.

Tişrin Barajı'ndaki durum, PKK/YPG'nin bölgedeki sivil altyapıya yönelik ne denli büyük bir tehdit oluşturduğunu kanıtlıyor.

Bir felaketin yaşanmaması için terör örgütü üzerinde nüfuz sahibi ülkelerin terör örgütü PKK/YPG üzerinde gerekli baskıyı kurarak terör örgütünün baraja daha fazla zarar vermesini engellemesi gerektiğinin altı çiziliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
PKK/YPG'li teröristlerin kirli planı: Suriye'de köşeye sıkışan hainler bu kez de orayı hedef aldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA