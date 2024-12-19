PKK/YPG’li teröristlerin kirli planı: Suriye’de köşeye sıkışan hainler bu kez de orayı hedef aldı!

Fırat Nehri üzerinde yer alan barajın yıkılma riski karşısında Türkiye bazı geçici tedbirler aldı. Fırat Nehri'ndeki barajlarından bıraktığı su miktarını Tişrin Barajı'nın ve Suriye başta olmak üzere bölgenin güvenliğinin sağlanması amacıyla azalttı.
Tişrin Barajı'ndaki durum, PKK/YPG'nin bölgedeki sivil altyapıya yönelik ne denli büyük bir tehdit oluşturduğunu kanıtlıyor.
Aralık ayının başında barajda su seviyesinin kritik noktaya ulaştığına dair bilgiler sosyal medyada paylaşıldı. Barajın çevresine ve tünellerine yerleşmiş olan PKK/YPG'li teröristler nedeniyle durum yerinde incelenemiyor.
Gelen ekipler teröristler tarafından hedef alınıyor. Barajda bulunan işçilerden gelen sınırlı bilgilerden durum tespiti için uğraşılıyor. Elde edilen sınırlı veriler ışığında, su tahliye sisteminin etkin biçimde çalışmadığı, barajın faaliyetlerine sürdürebilmesi için önemli olan teknik sistemlerin arızalandığı anlaşılıyor. Ancak su miktarı ve teknik duruma ilişkin net veri elde edilemiyor.
PKK/YPG SİVİL ALTYAPIYA TEHDİT
Barajın yıkılması halinde büyük bir felaket yaşanabileceği tahmin ediliyor. Barajın yıkılma riski karşısında Türkiye bazı geçici tedbirler aldı. Fırat Nehri'ndeki barajlarından bıraktığı su miktarını Tişrin Barajı'nın ve Suriye başta olmak üzere bölgenin güvenliğinin sağlanması amacıyla azalttı.
Tişrin Barajı'ndaki durum, PKK/YPG'nin bölgedeki sivil altyapıya yönelik ne denli büyük bir tehdit oluşturduğunu kanıtlıyor.
Bir felaketin yaşanmaması için terör örgütü üzerinde nüfuz sahibi ülkelerin terör örgütü PKK/YPG üzerinde gerekli baskıyı kurarak terör örgütünün baraja daha fazla zarar vermesini engellemesi gerektiğinin altı çiziliyor.