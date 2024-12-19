Şam’dan güvenle Halep’e uçtu

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin dünyaya açılacak kapısı Şam Uluslararası Havaalanı da uçuşlara başladı. Normalleşme sürecinin en önemli adımlarından olan havaalanı, 10 gün süren hızlı çalışmalar neticesinde uçuşa hazır hale getirildi. Havaalanının temizlik ve düzenleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeni gelen bilgisayarlar da kurularak sistemler açıldı ve artık geriye bir tek uçuşu yapmak kaldı. Havalimanının yeniden açılışı Suriyeliler tarafından büyük ilgiyle takip edildi. Suriye Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, rejim sonrası ilk seferini ülkenin en büyük ikinci kenti Halep'e yapmak üzere dün sabah saatlerinde Şam'dan havalandı. Uçağa yeni Suriye bayrağının da işlendiği görüldü. Rejimin devrilmesinin ardından yapılan ilk uçuşun sefer sayısı ise "1" oldu. Uçağın kabin ekibi sorumlusu, "Özgür Suriye'de ilk uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Çok mutluyuz, inşallah bundan sonra da daha önce de ezilenler, mağdur edilenler artık zaferle bu uçuşlarla geri dönebilecekler" dedi. Syrianair'e ait Airbus A-320 tipi uçak, yaklaşık 50 dakika süren uçuşun ardından Halep'e indi. Su takıyla karşılanan uçağın ekibi ve yolcular büyük bir ilgi gördü. Uçağın ikinci kaptanı, kokpitten Suriye'nin yeni bayrağını dalgalandırdı. Uçuşla ilgili duygularını paylaşan kaptan pilot, "Çok büyük bir mutluluk. Gurur duyuyoruz. Çünkü Özgür Şam'dan buraya geldik. Özgürlüğün şafağında bu uçuşu gerçekleştirdik" dedi.