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Giriş Tarihi: 19.12.2024 15:27

Selanik'teki Atatürk Evi'nde restorasyon çalışması: Gelecek yıl tamamlanacak!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunanistan'ın Selanik kentinde doğduğu ev, mirasını yaşatacak şekilde yeniden restore ediliyor.

AA
Selanik’teki Atatürk Evi’nde restorasyon çalışması: Gelecek yıl tamamlanacak!

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, müze olarak kullanılan Atatürk Evi, Bakanlık himayesinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalarla yeniden hayat buluyor.

Türk milletinin büyük liderine duyduğu minnetin bir göstergesi olan restorasyon projesi, tarihi yapının özgün kimliğine kavuşmasını amaçlıyor.

Türk-Yunan işbirliğiyle yürütülen projede, Atatürk Evi'nin son restorasyonunda kaybolan "Türk Evi" atmosferi, eski fotoğraflar ve klasik mimari unsurlar temel alınarak yeniden oluşturuluyor.

ÖZGÜN MİMARİ YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

Restorasyon kapsamında ahşap kapı, pencere, tavan ve döşeme gibi tüm detaylar aslına uygun şekilde yenileniyor.

Binanın iç mekanında sıva ve boya işlemleri yapılırken, bahçedeki taş kaplama ve duvar düzenlemeleri de özenle ele alınıyor.

Elektrik ve mekanik tesisat tamamen yenilenerek modern standartlarla uyumlu hale getiriliyor. Bunun yanı sıra evin bodrum katında tarihçesi, orta katında etnografik ögeler ve üst katında Atatürk'ün çocukluk yıllarını yansıtan sergiler hazırlanacak.

Atatürk'ün mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma açısından büyük öneme sahip proje doğrultusunda 4 Aralık'ta başlatılan restorasyonun gelecek yıl eylül ayında tamamlanması planlanıyor.

Projenin tamamlanmasıyla ziyaretçilere, Atatürk'ün çocukluk yıllarını ve dönemin mimari dokusunu deneyimleme fırsatı sunulacak.

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Selanik'teki Atatürk Evi'nde restorasyon çalışması: Gelecek yıl tamamlanacak!
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