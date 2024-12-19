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Giriş Tarihi: 19.12.2024 15:13

SON DAKİKA | Türkiye Adalet Akademisini güçlendirecek kanun teklifi: TBMM'ye sunuldu!

Son dakika haberi... AK Parti, Türkiye Adalet Akademisini güçlendirecek kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

DHA
SON DAKİKA | Türkiye Adalet Akademisini güçlendirecek kanun teklifi: TBMM’ye sunuldu!

Son dakika haberi: AK Parti, Türkiye Adalet Akademisini güçlendirecek kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında Türkiye Adalet Akademisine yönelik kanun teklifi hazırladı.

Bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması planlanan teklifte, Akademinin teşkilat yapısına, görev ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler yer alacak.

Teklife göre, hakim ve savcı yardımcılarına eğitim veren Akademinin idari yapısı güçlendirilecek. Akademi bünyesinde Eğitim Kurulu oluşturulacak. Eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili kararlar, yargı alanındaki kurumların temsilcilerinden oluşan Eğitim Kurulunca alınacak.

Ayrıca Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde hukuk ve adalet alanında araştırmalarla bilimsel çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek üzere Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak.

Teklifle, Anayasa Mahkemesinin, 34 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni iptal etmesi dolayısıyla bazı düzenlemelere de gidilecek.

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SON DAKİKA | Türkiye Adalet Akademisini güçlendirecek kanun teklifi: TBMM'ye sunuldu!
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