Başkan Erdoğan’ı duygulandıran hediye

"İĞNEYLE KUYU KAZAR GİBİ GÖZÜMÜZÜ KIRPMADAN ÇALIŞTIK"

Konuşmasının devamında eseri yapma sürecini anlatan Böke, "Müdürlerimizin de katkısı ve fikirleri oldu. Bizimle beraber çok emek verdiler. Bir araya geldiğimizde ortaya böyle güzel bir fikir çıktı. Yılların verdiği emekle, bir usta olarak ağacı seçtim. Ihlamur ağacını özellikle seçtim. Çünkü ıhlamur ağacı kokusundan dolayı kurtlanmaz. 20 günümü aldı ama ortaya muhteşem bir şey çıktı. İğneyle kuyu kazar gibi, gözümüzü kırpmadan çalıştık. Müdürlerimiz de bize manevi destek sağladı. Oğlum da yanımda yetişti, beraber çalışıyoruz. Yanımızda da çalışan elemanlarımız var, beraber üretim yapıyoruz." diye konuştu.

YURTDIŞINDAN TEKLİF ALDI AMA TÜRKİYE'DEN VAZGEÇMEDİ

Yurtdışında da bazı çalışmalara imza atan Böke, "Geçmişte de Sayın Cumhurbaşkanımızın portresini yapmıştım. O zamanlar başbakandı. Azerbaycan Başkanlık Sarayı'nın salon dekorlarının kalıplarını çıkardım. 1994 yılında İngiltere Kraliyet ailesinden teklif almıştım ama memleket sevdalısı olduğum için oraya gitmedim. Çünkü geri dönüşüm olmayacaktı, vatandaşlık vereceklerdi. Yine geçmiş dönemde ABD'den de teklif aldım, bazı kiliselerde çalışmalar yaptım. İskenderun'da da çalışmalar yapıyoruz. Cami içi dekorasyon çalışmalarımız da çok. Yurt genelinde ve yurt dışında da cami dekorasyonları yaptık." şeklinde konuştu.