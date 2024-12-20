CHP’den başörtüsü ve kadına saygısızlık

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 yılı bütçesinin maddelerinin görüşmeleri CHP'nin başörtüsü saygısızlığına sahne oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, "Şükür ki 28 Şubatlarda ezilen kadınlarımızı milletimizin yüce Meclis'ine taşıyan Erdoğan'ın yanındayım. Ülkemizde, maalesef, onlarca yıl kılık kıyafetle okumak isteyen genç kızlarımızın başörtüsüyle uğraşıldı. Lafa gelince kültürden, sanattan, ilerlemeden bahsedersiniz ama kızlarımızı kazandıkları üniversitelerin kapılarından geri çevirirsiniz ve buna da 'çağdaşlık' dersiniz" dedi. Bu sırada CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Ayan'ın başının açık olmasını ima ederek, "Senin başörtünü de mi çıkardılar? Sizin başörtünüzü de mi aldılar" diye laf attı. Ayan, "Bir kadına şiddet uygulamadan dinlemeyi öğreneceksiniz, buna alışacaksınız; biz alıştıracağız sizi, merak etmeyin" derken hem başörtüsü hem de kadın bir milletvekiline yapılan saygısızlığa AK Parti sıralarından sert tepkiler geldi.