‘Cinsiyetsizleştirme propagandası aileyi hedef alıyor’

Aileve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ailenin Güçlendirilmesi ve Dinamik Nüfus Yapısı Sempozyumu"nun açılışında konuştu.Göktaş, dünya genelinde ortalama 2,32 olan doğurganlık hızının Türkiye'de 1,51 düzeyinde olduğuna vurgu yaptı. Göktaş, "Bugün nüfus dinamizmindeki düşüş, toplumsal değişimlerle paralel bir seyir çiziyor. Bireysellik, cinsiyetsizleştirme, aile kurumunu zayıflatıyor ve insanı yalnızlaştırıyor. Evlilik, çocuk sahibi olmak artık günümüz insanının öncelikler sıralamasında geri planda kalıyor" diye konuştu.Türkiye'de ilk evlilik yaşının erkeklerde 28.3, kadınlarda ise 25.7 düzeyinde olduğu bilgisini veren Göktaş, ilk doğumda ise anne yaşının 27'ye ulaştığını bildirdi.Nüfus politikaları kapsamında "Doğurganlık, Annelik ve Babalık Fikrine ilişkin Değişimin İncelenmesi Projesi" kapsamında 2023 doğurganlık hızı en düşük 3 ilin Bartın, Karabük, Zonguldak olduğunu belirten Göktaş, en yüksek 3 ilin de Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak olduğu bilgisini verdi.