El emeği tabloyu yirmi günde bitirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde katıldığı "Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları" programında anlamlı bir hediye aldı. İskenderunlu ahşap oyma sanatçısı Behzat Böke, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, annesi Tenzile Erdoğan'ın portresinin yer aldığı tabloyu hediye etti.Tenzile Erdoğan'ın portresini ıhlamur ağacına oyan Böke, bu çalışmayı nasıl yaptığını SABAH'a anlattı.Sanatına 56 yılını adayan Böke, "Türkiye çapında 5 ödül aldım. Aynı zamanda devlet sanatçısıyım. Yurtiçinde bazı manevi çalışmalarım oldu. Bu meslek adına açık cezaevinde mahkûm yetiştirdim. Yanımda engelli arkadaşlar yetiştirdim. Amacımız ülkemize faydalı bir birey olmak. Ne mutlu bize ki, bu tür çalışmalara nail olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız 2024 yılını 'Emekliler Yılı' ilan ettiğinden Külliye'ye davet edildik. Biz de sayın müdürlerimizle beraber, SSK İl Müdürümüz Hamit Bal ve Ticaret İl Müdürümüz Halit İmrek beyefendilerle Külliye'ye gittik. Cumhurbaşkanımız çok duygulandı, bizi de duygulandırdı. Böyle bir şey beklemiyordu. Vazgeçemeyeceği güzel ve anlamlı bir eser yapmak istedik" ifadelerini kullandı.Böke, yaptığı çalışmada ıhlamur ağacını özellikle seçtiğini belirterek, "Çünkü ıhlamur ağacı kokusundan dolayı kurtlanmaz. 20 günümü aldı ama ortaya muhteşem bir şey çıktı. İğneyle kuyu kazar gibi, gözümüzü kırpmadan çalıştık" dedi.