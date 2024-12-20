Muğla, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamaya hazır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Aralık Cumartesi günü Muğla'yı ziyaret ederek AK Parti 8. İl Kongresi'ne katılacak. Erdoğan'ın yoğun programında, halkla buluşma, partililerle görüşme ve iş insanlarıyla bir araya gelme gibi çeşitli etkinlikler yer aldığı öğrenildi.

AK Parti Genel Merkez Koordinatör Milletvekilleri İsmail Kaya ve Hacı Özkan ile birlikte AK Parti Köyceğiz, Dalaman ve Ortaca Teşkilatlarını ziyaret eden Laçin, ziyaretinde ilçe yönetim kurulları, kadın ve gençlik kolları ile tanışma fırsatı da buldu. AK Parti Muğla İl Başkanı Laçin ve beraberindeki koordinatör milletvekilleri ziyaret ettikleri İlçe Teşkilatlarıyla 21 Aralık Cumartesi günü AK Parti Muğla İl Kongresine katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili hazırlıkları ele aldı.

AK Parti Davasına gönül veren teşkilat mensupları ile bir arada olmaktan mutlu olduğunu anlatan Laçin şunları söyledi: "21 Aralık Cumartesi günü AK Parti Muğla İl Kongremize katılacak olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir bayram havası içinde karşılamaya Tüm Muğlalı hemşerilerimizi davet ediyorum. AK Parti Muğla Teşkilatı olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Yeryüzü Cenneti Muğla'mızda misafir etmek için bekliyoruz. Günlerdir kongremize teşkilat mensuplarımızı davet etmek için mesai harcayan teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum" dedi.