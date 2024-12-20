Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! 11 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 20.12.2024 11:25 Son Güncelleme: 20.12.2024 11:27

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 11 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 11 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Zap'ta kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede operasyonlara aralıksız devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 11 terörist etkisiz hale getirildi
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