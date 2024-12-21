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Giriş Tarihi: 21.12.2024

AİHM’den FETÖ’cüler için yetki gaspı

Halit TURAN Halit TURAN
AİHM’den FETÖ’cüler için yetki gaspı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) FETÖ üyeliğinden suçlu bulunan ve Yargıtay tarafından cezası onanan Şaban Yasak'ın başvurusunu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal etmediğini belirterek reddetmişti. Yasak, 7 üyeden oluşan AİHM 2. Dairesi'nin verdiği karara da itiraz etti. FETÖ üyesinin yaptığı itiraz üzerine davanın Büyük Daire'ye gönderilip gönderilmeyeceğini inceleyen beş yargıçtan oluşan kurul, 16 Aralık'ta skandal bir karara imza atarak davanın Büyük Daire'ye gönderilmesine karar verdi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yorumuna ya da uygulanmasına ilişkin ciddi bir sorun bulunması halinde bir davanın Büyük Daire'ye gönderilmesine karar veren kurul, 7 yargıcın oybirliği ile verdiği kararı hiçbir gerekçe sunmadan yetki gaspı yaparak Büyük Daire'ye gönderdi.

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AİHM’den FETÖ’cüler için yetki gaspı
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