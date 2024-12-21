AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı’dan Büyükşehir’e ‘kredi’ cevabı

AK Parti Bayındır 8. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut Başkan Veysel Bakıcıol yeniden aday olmazken Mehmet Gelir Başkan Adayı oldu. Belediye Düğün Salonu'nda yapılan kongreye, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti Manisa 27. Dönem Milletvekili Mehmet Ali Özkan ve teşkilat mensupları katıldı.

CUMHURBAŞKANIMIZ KÜRESEL BİR LİDER, TÜRKİYE'DE KÜRESEL BİR AKTÖRDÜR

''İzmir'in en güler yüzlü, en samimi ve en şirin ilçesi Bayındır'da AK Parti'nin sorumluluğunu sizler omuzlarınızda taşıyorsunuz.'' diyerek kongrede konuşmasına başlayan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, ''AK Parti'miz bir değişim ve ilerleme şiarıyla Türkiye Yüzyılı vizyonunu geçtiğimiz sene belirlemişti. Bugün bu vizyon ilçe ilçe, şehir şehir ve en nihayetinde ulusal bir şahlanışın habercisi olarak teşkilatlarımızın öncülüğünde yol alıyor. Tarımın, hayvancılığın hülasa üretimin ve bereketin adresi olan Bayındır da milletimiz Türkiye Yüzyılı davasına burada destek oluyor. Biz iyiliğe ve hasbiliğe destek olanlardanız. "Emr-i bi'l ma'ruf ve nehy-i ani'l münker" şiarını siyasetimizin, millete hizmet, eser üretme ve sunma kararlılığımızın merkezine koyanlarız. Çünkü Türkiye Yüzyılı terörün bittiği, kardeşliğin filizlendiği bir dönem olacak. İşte gördünüz, Suriye'de 61 yıllık BAAS rejimi son buldu. Bölgedeki terör örgütleri, onları besleyen küresel efendilerine rağmen Türkiye'nin yoğun mücadelesiyle tek tek temizlendi. Ve Suriye'nin erkekleri, kadınları, çocukları artık daha özgür ve mutlu bir Suriye'de yaşayacak. Bu, Türkiye Yüzyılı'nın huzura doğru filizlenen ilk fidesidir. Bu durum, Cumhurbaşkanımızın sabırla, imanla ve azimle işlediği Türkiye motifinin küresel tablodaki en değerli yeridir. D-8 toplantısında olsun, Afrika'daki uluslararası krizlerde olsun, tıpkı Tahıl Koridoru sorununu çözdüğü gibi Cumhurbaşkanımız küresel bir lider, Türkiye'de küresel bir aktördür artık. Tüm olumlu gelişmelere paralel olarak bir yandan da ekonomimize nefes aldırıyor, işimizi ve aşımızı büyütüyoruz. Türkiye Yüzyılı; ekonomide yeni bir şahlanışın, enflasyonda ise keskin ve kesin bir düşüşün süreci olacak.''

YETKİYİ YENİ ALMIŞKEN KREDI ONAYI GELMEDİ, GECİKTİK DEMEK, ALGI OLUŞTURMAKTAN ÖTEYE GEÇMIYOR

CHP'nin İzmir siyaseti ve siyasetçilerinin suni gündemlerinin artık kabak tadı vermeye başladığını belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, ''Ölüme terk ettikleri Körfez üzerinden akordu bozuk bir kredi türküsü tutturmuş söylüyorlar. Peki işin gerçeği ne ben size anlatayım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kredilerle ilgili hükümetimizi suçlarken, gerçekler bambaşka bir tablo ortaya koyuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bakanlığımızdan beklediği 6 adet kredi talebi var. Bunlardan 3 tanesi devam eden geçmişten bakanlığın izin verdiği ön izin. Yani her yıl bittiğinde kullandığınız kredilerle ilgili evrak güncellemesi. 3 tanesi de yeni. Sadece biri, İzmir Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Faz körfez ile ilgili. 2023'te, 4. Faz için ihale yapıldı. O zaman bir kredi paketi bakanlığımız onayladı. Büyükşehir bununla ilgili harcamalar yapıyor. Bu işi etkiliyor mu? Hayır. Bu bir 'köprü' kredisi. Yani bunu kullandığınızda Avrupa Kalkınma Bankası diyor ki, buraya harcadıklarınızı faturalandırırsanız, ben sana yeniden finansman veririm, kredilendiririm dediği bir sistem. Yani yaptıkları işi etkilemiyor. Ayrıca başvuru yapılan bu yeni köprü kredisi, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi Çamur Yakma Tesisi ve Dikili Yağmur Suyu işleri için geçtiğimiz Kasım ayı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, AK Parti Grubumuzun oyları ile oy birliği yapılarak, Belediye Başkanına kredi görüşmeleri yaparak, şartlarını görüşmesi ve onaylaması için yetki verdik. Daha bu yetkiyi yeni almışken, kredi onayı gelmedi, geciktik demek, algı oluşturmaktan öteye geçmiyor! Bu bahane siyasetini Cemil Tugay'ın selefi Tunç Soyer yapıyordu. Siz yeni seçildiniz. Sadece AK Parti'yi suçlayan bir siyaseti kendinize ilke edinmeyin!''

BÜYÜKŞEHİR HAZIR 5.5 MİLYAR TL'LİK PARAYI KULLANMIYOR

Başkan Saygılı, sözlerini şu şekilde sürdürdü, ''Gelelim hazır olan 5.5 milyarlık krediye! 2023 yılında, Dünya Bankası'nın alt yapılarla ilgili Türkiye'ye tanıdığı 330 milyon Euro bir genel paketi vardı. Hükümetimiz, bu pakette İzmir'i pilot il ilan etti. Büyükşehir Meclisi'nde oy birliği yaptık, 130 milyon Euro, 30 yıl geri ödemeli, devlet garantisi altında, iller bankası bu kredi paketini kullanmayı İzmir'e verdi. Bunun karşılığı bugün 5,5 milyar TL. Peki bu ne? Yağmur suyu ve kanalizasyon suyu hattının ayrıştırması için harcanması gereken para. Büyük kanal projesinde, projeyi değiştirip, birleşik sisteme dönen kim? Cumhuriyet Halk Partisi. 25 yıl boyunca ayrıştırma yapmayan Cumhuriyet Halk Partisi. Her yağmur yağdığında 7 litre/saniye kapasitesi olan bir şebekeye, 25 litre/saniye su verip denize tonlarca atıksuyu basan kim? İzmir Büyükşehir Belediyesi. İzmir Büyükşehir Belediyesi 1.5 yıldır niye Dünya Bankası standartlarındaki ihaleye çıkamadı? Bu para hazır ve bekliyor şu an. İller bankasının dış finansbank koordinatörü 15 günde bir İzmir'e geliyor. Sürekli İZSU'ya baskı yapıyor, kullanın diye. Büyükşehir bir taraftan hazır 5.5 milyar TL'li parayı kullanmıyor; Hükümet 5.5 milyar garantörlüğü hazır olan bir para veriyor. Diyor ki bizim kredilerimiz hazır. Hükümet onay vermiyor. İşte bu bahane belediyeciliğidir. Ben iş bilmiyorum, bir ihalenin teknik gerekliliklerini yerine getirmeyi beceremiyorum diyemeyenler topu böyle taca atıyor. Çiğli Atık Su Artıma Merkezi'nin 4. Fazını yıllardır bitirip devreye alamayanlar, kendi beceriksizliklerini örtmek için kredi bahaneli, az inandırcı yalanlara tevessül ediyorlar. İzmir'e yazık oluyor. İzmir'i bu vizyonsuz belediyecilik anlayışından kurtaracağız inşallah! Hep birlikte İzmir'i Türkiye Yüzyılının vizyon şehri yapacağız.'' dedi.

EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDIYORUM

Başkan Saygılı, ''İlçe Başkanlığı görevini devredecek olan Sayın Veysel Bakıcıol'a emek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bayrağı devralacak Sayın Mehmet Gelir'e üstün başarılar niyaz ediyorum. Kongremizin Bayındır'ımıza, İzmir'imize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.'' diyerek sözlerini sonlandırdı.