AK Parti’nin rotası millettir

Başkan Erdoğan, Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:23.5 yıl önce uzun ince bir yola çıktık, milletin umutlarını yeşertmekti gayemiz. Türk, Kürt, Arap, Zaza, Alevi... 'Biz hep birlikte Türkiye'yiz' dedik. Yolumuz kardeşlik yoludur, refah, kalkınma, huzur yoludur dedik. Bizimle aynı ideallere inanan herkese kapımızı açtık. Hayat tarzı, mezhep, etnik köken üzerinden yapılan ayrımları elimizin tersiyle ittik. Laf üretmeyi değil iş üretmeyi ilke edindik. Milletimize eserlerimizi, hizmetlerimizi anlatmaya çalıştık. Seçim dönemlerinde tehdit ederek değil projelerimizle milletimizin karşısına çıktık. Önümüze çekilen setleri yıkarak, engelleri aşarak bugünlere kadar geldik. Kirli oyunlara, saldırılara ve ihanetlere rağmen yolumuzdan dönmedik, milletimizin rota- sından sapmadık.AK Parti'nin hamuru samimiyetle yoğrulmuştur. AK Parti'nin en büyük özelliği görünmesi, göründüğü gibi olmasıdır. Her insan gibi bizim de hatalarımız olmuş olabilir. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde milletimize karşı hürmetsizlik etmedik. İster vesayet odakları ister gayrimeşru yapılar tarafından olsun milli iradenin tasallut altına alınmasına izin vermedik. Varoluş gayemiz milletimizin asırlık beklentilerini hayata geçirmektir. Reformlarla, sessiz devrimlerle bu misyonu yerine getirmeye çalışıyoruz.Mardin sıradan bir şehir değil. Mardin'in bir mahallesi Bursa, diğeri Adana'dır. Bir mahallesi Bosna ise diğeri Halep, Hama, Humus'tur. Mardin, Türkiye'nin özüdür.Kandil'den yönetilen belediyelere izin vermeyiz. Bölücü örgütün, demokrasinin sağladığı imkânları kullanarak şehirlerimize ve belediyelerimize çökmesine izin vermedik. Demokrasi ile terör aynı kapta asla duramaz. Demokrasinin her kritik kavşağında Kürt düşmanı CHP'ye vagon olanları unutmadık. Terörden nemalananlar terörün bitmesini asla istemedi. Sen seçil biz belediyeyi Kandil'den yönetelim anlayışına en küçük bir müsamahamız yoktur. Belediyeye sağlanan imkânların teröristlerin hain emellerine peşkeş çekilmemesi için gereken tedbirleri aldık. Sayın Özel ve CHP bu yalın gerçeği görmek istemiyor. Sandıkta milletten alan yetkiyi millete hizmet için kullananlarla sorunumuz yok.Tüm dünyanın sırtını döndüğü Suriye halkını biz hiçbir zaman kaderine terk etmedik. 61 yıllık karanlığın ardından Suriye'de özgürlüğün şafağı sökmeye başlamıştır. CHP'de ise cehalet devam ediyor. Şam'daki dostlarını bir haftada kaybetmenin şokunu atlatamadılar. Özel'in ne söylediği belli değil. Bay Kemal'i arar hâle geldiler.