Bahçeli: İmralı’daki görüşmenin sağlanmasında fayda var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı'da bulunan terörist başı Abdullah Öcalan ile DEM Partililerin önümüzdeki hafta görüşebileceği iddialarını değerlendirdi ve "Görüşmenin sağlanmasında fayda var" dedi. Dün kulislerde DEM Partililer ile terörist başının önümüzdeki hafta sonuna doğru görüşebilecekleri, bu yönde hazırlık olduğu konuşuldu. 2025 yılı bütçe görüşmelerini izlemek için TBMM'de bulunan Bahçeli'ye de bu iddia soruldu. Bahçeli, soru üzerine şöyle dedi: "Bizim görüşümüzde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında fayda var. 2025 yılına giriyoruz. Bu bakımdan hayırlı bir başlangıç olur. 'Yeni Yüzyıl yeni Türkiye' yüzüğü taktım 2025 yılı için inşallah hayırlara vesile olur."