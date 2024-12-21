Başkan Erdoğan’dan Suriye halkına mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 61 yıllık Baas rejimini deviren Suriye halkı için mektup kaleme aldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Arapça'ya çevrilerek Suriyeliler için hazırlanan 75 bin gıda kolisinin içine yerleştirilen mektuplar TIR'larla birlikte yola çıktı. Mektupta Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün de yarın da Suriye halkının yanında olduğunu belirten Erdoğan, "Zaferiniz hayırlı, mübarek olsun.Komşunuz ve kardeşiniz olarak hürriyet ve adalet mücadelenizde nasıl sizi yalnız bırakmadıysak, inşallah kalkınma mücadelenizde de tüm imkanlarımızla sizi destekleyeceğiz" dedi. Bu arada AFAD Başkanı Okay Memiş, bu süreçte 900'den fazla insani yardım malzemesi taşıyan TIR'ın Suriyelilere ulaştırıldığını söyledi.