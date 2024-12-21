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Giriş Tarihi: 21.12.2024 10:27

Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Almanya'daki saldırıda 2 Türk vatandaşı yaralandı

Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla yapılan saldırıda yaralanan 2 Türk vatandaşının hayati tehlikesinin olmadığını ve tedavilerinin devam ettiğini duyurdu.

AA
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Almanya’daki saldırıda 2 Türk vatandaşı yaralandı

Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezinin konuya ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Almanya'nın Magdeburg kentindeki bir Noel pazarında dün yaşanan elim saldırıda, iki vatandaşımızın da yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın hastanede tedavileri devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Durumları Hannover Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir."

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve 60'ı aşkın kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Almanya'daki saldırıda 2 Türk vatandaşı yaralandı
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