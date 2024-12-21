FETÖ’den yargılanan işadamına çakarlı araç

İstanbul'da FETÖ'nün vakfına ortak oldukları şirketten 5 milyondan fazla bağış yaptığı belirlendikten sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında FETÖ üyesi olmak suçundan soruşturma açılan işadamı Selim Dağbaşı İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Selim Dağbaşı'na o dönem koruma kararı verildiği öğrenildi. FETÖ'den yargılanan işadamı, lüks şirket aracının plakasındaki koruma kararıyla trafikte çakarla geçiş üstünlüğü bulunan araçlar arasında yer alırken, koruma kararının nasıl verildiği ise merak konusu oldu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede firmanın FETÖ'nün vakfına 2011 ile 2014 yılları arasında 5 milyon liradan fazla bağış yaptığı, bu bağışların vakfın yüzde 13'lük gelirini oluşturduğu MASAK raporlarıyla tespit edildi. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Selim Dağbaşı ile birlikte şirket ortaklarına dava açıldı. Dağbaşı İstanbul'un en lüks semtlerinden boğaz hattındaki Kandilli'de lüks semtte yaşıyor.