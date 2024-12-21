’Google tekeli’ kırılıyor mu? ABD Adalet Bakanlığından dikkat çeken karar...

Google, Apple dahil olmak üzere şirketlerin cihazlarında ve tarayıcılarında Google'ın arama motorunu varsayılan arama motoru yapacak şekilde yaptığı gelir paylaşımı anlaşmalarına yeni sınırlamalar getirmeyi önerdi.

Google'ın bu önerileri, ABD'li arama devinin çevrimiçi arama iş koluyla ilgili devam eden antitröst mücadelesinden kaynaklandı.

RAKİPLERİNİ YASA DIŞI ŞEKİLDE 'EZİYOR'

Ağustos ayında, ABD Bölge Yargıcı Amit Mehta, Google'ın arama alanında rakiplerini yasadışı bir şekilde ezdiğine karar verdi. Google ise, bu karara itiraz edeceğini duyurdu.