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Giriş Tarihi: 21.12.2024 14:05

MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA
MSB açıkladı: Irak’ın kuzeyinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatı ile 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." denildi.

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MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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