MSB açıkladı: Irak’ın kuzeyinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatı ile 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." denildi.
Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 21, 2024
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekâtı ile 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!… pic.twitter.com/Sx0gJ93fd5