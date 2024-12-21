‘SGK’ üzerinden siyaset yapmıştı ama... Sayıştay uyardı oralı olmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK prim borçlarını ödemeyen ve en fazla borcu bulunan CHP'li Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile Şişli Belediyesi'nin hesaplarına bloke koydu. Blokelerin, belediyelere ait iştirak şirketlerinin hesaplarını da kapsadığı belirtildi. SGK'ya toplamda en fazla prim borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi uygulandığı, bu kapsamda 5 milyar 700 milyon TL borç ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ilk sırada yer aldığı açıklandı.Bloke kararı sonrası kendi sosyal medya hesabından açıklama yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, belediye ve bağlı kuruluşları ASKİ ile EGO'nun SGK veya vergi borcu bulunmadığını, borcun yalnızca 16 iştirak şirketinden 6'sına ait olduğunu ileri sürdü.Sayıştay'ın 2023 yılı denetim raporlarında, ABB iştirak şirketleri BUGSAŞ ve ANFA'nın yasal ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesi nedeniyle mali kayıplara uğradığı ortaya çıktı. Raporda, iki şirketin toplamda milyonlarca liralık gecikme zammı ve idari para cezası ödediği tespit edildi. Ayrıca Sayıştay'ın 2022 raporlarında da Yavaş yönetiminin vergi borçlarına karşın uyarıldığı öğrenildi.Raporlara göre; BEL-PA, PORTAŞ, BUGSAŞ'ta çalışan işçiler için ayrılması gereken kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığı görülmüştü. BELPA'nın'da yüksek miktarda vergi ve SGK borcu olduğu, geciken bu borçlar nedeniyle şirkete bir de yüksek miktarda gecikme zammı ve faiz gibi ilave maliyetler çıktığına değinilmiş, PORTAŞ'ın da, şirketin yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle yüksek miktarda gecikme cezası ve idari para cezası ödediği yer almıştı.ANFA ile ilgili denetim raporunda, borçların yasal süre içinde ödenmediği ve bu nedenle şirketin toplamda 7 milyon 810 bin 330 TL gecikme zammı ödediği belirlendi.Sayıştay'ın 2023 yılı denetim raporu, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraki BUGSAŞ'ın vergi, SGK borçları ve sendika aidat ödemelerini zamanında yapmaması nedeniyle büyük bir mali külfetle karşı karşıya kaldığını ortaya koydu. Denetim raporunda, şirketin toplam 66 milyon 395 bin 671 TL tutarında gecikme bedeli ve idari para cezası ödediği tespit edildi.