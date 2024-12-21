Ünlü mimara polisten 9 kurşun

İstanbul Beykoz'da 86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir, önceki gün trafikte tartıştığı polis memuru Sinan Çelik tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Kavacık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşanan olay sonrası hastaneye kaldırılan Toydemir, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.Saldırı sonrası, polisin olay yeri incelemesinde, ateşlenen silaha ait 9 kovan bulunduğu öğrenilirken, görev saati dışında saldırıyı gerçekleştiren Çelik, olay sonrası silahı ile teslim oldu.Gözaltına alınan saldırganın açığa alındığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli "adam öldürmek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis memuru Çelik'in savcılık ifadesinde, "Toydemir'in trafikte makas attığını, ambulansa yol vermediğini, bu yüzden sinirlenerek durdurmak için müdahale ettiğini" ileri sürdü.Toydemir'in cenazesi bugün Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'na defnedilecek.1961'de İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mimar olarak mezun olan Toydemir, Türkiye'nin yaşayan en eski aktif çalışan mimarlarından biri olarak tanınıyordu. 20 milyon metrekareyi aşan binden fazla projeyi tamamlayan mimar, Maslak USO Center, Shangri- La Bosphorus Otel, Samsun Sheraton Hotel gibi pek çok projeye imza atmıştı.BUarada uzun yıllar Türkiye'nin kanayan yarası haline gelen trafikte yaşanan şiddet ve magandalara yönelik cezaların AK Parti'nin yürüttüğü 10. Yargı Paketi kapsamında yeni yılın ilk yasa teklifi olarak Meclis'e gelmesi bekleniyor. Düzenleme ile trafikte makas atan, drift yapan, yol kesen ve alkollü araç kullananlara yönelik cezaların artırılması bekleniyor. Cezası 2 yılın altında olduğu için serbest kalan sanıklar, yeni düzenleme ile denetimli serbestliğe tabi tutulmadan tutuklu kalarak hapis yatacak.