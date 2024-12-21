TBMM'deyaklaşık iki aydır devam eden bütçe maratonu sona erdi.TBMM Genel Kurulu dün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Kurtulmuş, bütçe görüşmeleri sırasında 21 toplantı ve 81 oturumda, yaklaşık 235 saat mesai yapıldığını ve 3 bin 5 sayfa tutanak tutulduğunu söyledi. Genel Kurul'da AK Parti adına konuşan Leyla Şahin Usta, CHP'lilerin başörtüsüne yönelik sözlerini eleştirdi ve "Genel Kurul'da 28 Şubat darbecilerinin söylediklerinin aynısını tekrar duyduk. Bizlere 'Kadın düşmanısınız' diyenlere asıl kadın düşmanının kim olduğunu hatırlatmak istiyorum" dedi. Usta, "Bu ülkenin kadınları artık özgürdür, eşittir ve yasaklardan kurtulmuştur. Bunu sağlayan milletimizin bize olan inancı ve güvenidir" ifadesini kullandı. AK Parti'nin yürüttüğü 10. Yargı Paketi'nin, yeni yılın ilk yasa teklifi olarak Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor.