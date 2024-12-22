Aday öğretmenlik hizmet süresine dahil edildi

Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayınlandı. Öğretmenlerin adaylık süreçleri de kariyer ilerleme sürecine dahil edildi. Buna göre adaylık süreci 1 yıldan az, 2 yıldan çok olamayacak. Aday sürecini tamamlayan öğretmenlerin ataması yapılacak. 18 Ekim 2024 tarihinde aday öğretmen olarak görev yapanlar, bu tarihten 1 Eylül 2025 tarihine kadar aday öğretmen olarak istihdam edilecek, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na tabi tutulacak. Adaylık sürecini tamamlayan sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayarak öğretmen kadrosuna atananlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmayacak. Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına başvuruda bulunacakların öğretmenlik veya uzman öğretmenlik sürelerinin hesabında, öğretmen veya uzman öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri dikkate alınacak. Aday öğretmenlikte geçen süreler de öğretmenlik süreleri hesabına dahil edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olarak görevliyken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik süreleriyle eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığında geçen süreler, vekil öğretmenlikte geçirilen süreleri de hizmete dahil edilecek.