Son dakika: AK Parti’den CHP Sözcüsü Deniz Yücel’e sert tepki: Yassıada ve Baas zihniyetinin tercümanlığını yapıyor

"BİR SİYASİ PARTİNİN YÖNETİCİLERİNİN BU DERECE DEMOKRASİDEN UZAK OLMASI VAHİMDİR"

Kendisi, küresel güçlerin işine gelen siyasi faaliyet arıyorsa, Mavi Vatan'a masal diyen, sınır ötesi harekatlara karşı çıkan, Libya'da Türkiye karşıtlarını destekleyen, Türkiye'nin Azerbaycan'la omuz omuza yol yürümesinden rahatsız olan yol arkadaşlarına baksın. Çok partili hayata geçtiğimizden beri millet için yapılan her şeyi Yassıada zihniyetiyle boğmaya çalışan faşist uygulamalarıyla yüzleşsinler. Zerre kadar Türk siyasi tarihi bilmeyen, zerre kadar dış politika bilgisi olmayan bir "örgütlü cahilliği" siyaset zannediyorlar. Bir siyasi partinin yöneticilerinin bu derece demokrasiden uzak ve dış politika gerçeklerinden kopuk olması vahimdir.