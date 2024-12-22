Almanya’yı kana bulayan terörist siyonist çıktı

Almanya'da önceki gün Saksonya- Anhalt eyaletinin başkenti Magdeburg'ta kalabalık bir Noel pazarına yönelik araçlı saldırının yankıları sürerken, SABAH detaylara ulaştı.5 kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan saldırının faili Suudi Arabistan vatandaşı Talib El Abdulmuhsin'in (50) İslam karşıtı, İsrail ve PKK destekçisi siyonist olduğu ortaya çıktı.Suudi Arabistan doğumlu saldırganın, Suudi rejim karşıtı olarak 2006'dan bu yana Almanya'da yaşadığı, Saksonya-Anhalt eyaletinde doktor olarak çalıştığı, süresiz oturum izni bulunduğu belirlendi.Sosyal medya hesaplarında kendisini ateist olarak tanımlayan saldırganın, "Almanya'da İslam'ın yükselişinden endişe ettiğini gösteren" ve kısmen Türkiye topraklarını da kapsayan sözde büyük İsrail haritasını paylaşması dikkati çekti.Kanlı saldırı, Almanya'nın İsrail'in Suriye'nin güneyindeki eylemlerini "işgal" olarak tanımlamasının ardından geldi.Saldırganın son paylaşımında ise işgali övücü paylaşımı dikkat çekti. 8 Aralık'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Suriye ile ilgili X mesajını paylaşan şüpheli, "Suriye'nin bir kısmı, İsrail'e dâhil olacak kadar şanslı" yorumunda bulundu.SALDIRIYA ilişkin Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Avrupalılar olarak kendi güvenliğimize ve savunmamıza yatırım yapmalıyız" dedi. Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da birer mesaj yayımlayarak saldırıyı kınadı. Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff ise, "Noel'e yaklaştığımız şu günlerde korkunç bir olay" açıklamasını yaptı.Talib El AbdulmuhsinDışişleri Bakanlığı, Almanya'da Noel pazarına yapılan saldırıyı şiddetle kınadı. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilenen açıklamada, "Şiddetle kınadığımız bu saldırının nedeninin bir an önce aydınlatılmasını ve muhtemel faillerinin adalet önünde hesap vermesini ümit ediyoruz. Bu acı gününde Almanya'nın yanında olduğumuzu vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan AB, NATO, ABD, İngiltere ve İrlanda dâhil birçok ülke saldırıyı kınadı.Saldırıyı gerçekleştiren terörist Abdulmuhsin'in sosyal medya hesapları anında askıya alındı. Ancak kapanmadan önce yapılan incelemede, Abdulmuhsin'in Netanyahu hayranı ve İslam karşıtı paylaşımları dikkat çekiyor.