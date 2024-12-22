Bakan Fidan’dan Şam ziyareti paylaşımı: Suriye’nin yanındayız, her alanda desteğe hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medye hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.
"UMUT DOLU BİR DÖNEMİN İLK ADIMI..."
Bakan Fidan paylaşımında, "Bugün Şam'da, Suriye'nin yeni yönetiminin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldik. Yıllar sonra gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, Suriye halkı için yeni, umut dolu bir dönemin ilk adımı olacaktır." dedi.
"BUGÜN DE SURİYE HALKININ YANINDAYIZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, Türk milleti ve devletinin dar gününde Suriye halkını yalnız bırakmadığına dikkat çeken Bakan Fidan, "Bugün de Suriye halkının yanındayız. İhtiyaç duydukları her alanda desteğe hazırız." ifadelerini kullandı.
Bakan Fidan, "Suriye için önceliğimiz; ülkede istikrarın ve güvenliğin temini, terörün bertaraf edilmesi, ulusal uzlaşıya ulaşılması, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve ülkelerinden yıllardır ayrı olan Suriyelilerin yurtlarına geri dönebilmesini sağlayacak koşulların yaratılmasıdır." dedi.