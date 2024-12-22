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Giriş Tarihi: 22.12.2024 22:47 Son Güncelleme: 22.12.2024 22:56

Bakan Fidan’dan Şam ziyareti paylaşımı: Suriye’nin yanındayız, her alanda desteğe hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin sosyal medya hesbaından paylaşım yaptı. Bu ziyaretin, Suriye halkı için yeni, umut dolu bir dönemin ilk adımı olacağını belirten Bakan Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Türk milleti ve devleti dar gününde Suriyeli kardeşlerini yalnız bırakmadı. Bugün de Suriye halkının yanındayız. İhtiyaç duydukları her alanda desteğe hazırız." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan’dan Şam ziyareti paylaşımı: Suriye’nin yanındayız, her alanda desteğe hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medye hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

"UMUT DOLU BİR DÖNEMİN İLK ADIMI..."

Bakan Fidan paylaşımında, "Bugün Şam'da, Suriye'nin yeni yönetiminin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldik. Yıllar sonra gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, Suriye halkı için yeni, umut dolu bir dönemin ilk adımı olacaktır." dedi.

"BUGÜN DE SURİYE HALKININ YANINDAYIZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, Türk milleti ve devletinin dar gününde Suriye halkını yalnız bırakmadığına dikkat çeken Bakan Fidan, "Bugün de Suriye halkının yanındayız. İhtiyaç duydukları her alanda desteğe hazırız." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, "Suriye için önceliğimiz; ülkede istikrarın ve güvenliğin temini, terörün bertaraf edilmesi, ulusal uzlaşıya ulaşılması, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve ülkelerinden yıllardır ayrı olan Suriyelilerin yurtlarına geri dönebilmesini sağlayacak koşulların yaratılmasıdır." dedi.

"TÜRKİYE, ÖZGÜR BİR SURİYE'NİN KURULABİLMESİ İÇİN HER TÜRLÜ KATKIYI VERECEK"

Türkiye'nin; güvenli, özgür, müreffeh ve bölge barışına katkıda bulunan bir Suriye'nin kurulabilmesi için her türlü katkıyı vereceğini ifade eden Bakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"14 yıl boyunca verdikleri mücadeleye bizzat şahit olduğum Suriyeli kardeşlerimizi daha güzel günlerin beklediğine yürekten inanıyorum. Misafirperverliklerini özlemişiz."

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Bakan Fidan’dan Şam ziyareti paylaşımı: Suriye’nin yanındayız, her alanda desteğe hazırız
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