SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’de Ahmed eş-Şera ile bir araya geldi

Son dakika haberi: Türkiye Esad'ın ardından Suriye'ye resmi ziyaretlerini sürdürüyor. İlk olarak Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Suriye'yi ziyaret ederek Emevi Camiinde namaz kılmıştı. İbrahim Kalın'ın ziyaretine Ahmet Eş-Şara eşlik etmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ahmet Eş-Şara ile görüşmek üzere Suriye'ye geldi. Saat 14.30'da Hakan Fidan ve beraberindeki heyet başkanlık sarayına geldi. Hakan Fidan'ın Ankara plakalı araç ile başkanlık sarayına geldi.





ESAD'IN ESKİ SARAYINDA GÖRÜŞME

Bakan Fidan Ahmet Eş-Şara ile Esad'ın eski sarayında görüşme gerçekleştiriyor. Esad'ın sarayı Şam'a hakim bir tepede bulunuyor.





Ahmet Eş-Şara daha önceki görüşmelerinde karşıladığı heyetleri takım elbise ile karşılamasına karşın kravat takmıyordu. Ahmet Eş-Şara, Hakan Fidan ve beraberindeki heyeti kravatlı bir şekilde karşıladı. Ahmet Eş-Şara'nın Türk heyetine olan samimi sarılmasıda dikkat çekti.