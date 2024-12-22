Emniyetin kalbinde FETÖ temizliği

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), "Garson" kod adlı FETÖ mahrem sorumlusuna ait SD kartın şifrelerini kırarak örgütün Emniyet teşkilatındaki gizli yapılanmasını çökertti. 6 yıllık çalışma sonucunda elde edilen 55 bin dosyalık arşivle 3 bin kripto polis açığa çıkarıldı. Özel Harekât Başkanlığı, Garson'dan çıkan veriler doğrultusunda FETÖ bağlantısı tespit edilen 951 tim personeli ile 243 kritik büro amirliklerinde göreve alan rütbeli rütbesiz toplam 1194 personeli pasif görevlere çekerek büyük bir güvenlik açığını ortadan kaldırdı.Pasif göreve çekilenler arasında 5 depo sorumlusu, 16 taşınır mal sorumlusu, bir sayman, bir hesap sorumlusu, 41 iç hizmetler, 64 eğitim, 43 idari büro, 18 hareket planlama, 41 ulaştırma ve 11 diğer büro amirliklerinde görevli personelin bulunduğu öğrenildi.Kararla birlikte yurt genelindeki tüm Özel Harekât Şube Müdürlükleri'nin kritik depolarında sayım başlatıldı.Harekât Planlama Koordinasyon Büro Amirliği, FETÖ bağlantılı personellerin sızmasından en çok etkilenen birimlerden biri oldu. Terörle mücadelenin planlanmasının yanında Cumhurbaşkanı ve yabancı devlet erkânının ziyaretlerinde de güvenliği sağlayıp yol güzergâhlarının güvenliği, zırhlı araçların konumlandırılması ve keskin nişancı yerleşimi gibi hayati kararlar burada alınıyor.Diğer taraftan Özel Harekât birimlerinden çıkarılan personelin, "Garson" kod adlı gizli tanığın dijital verilerinin delil olarak kabul edilemeyeceği gerekçesiyle göreve iade edilmesi dikkat çekiyor. Mahkeme kararıyla göreve dönen personelin, tekrar branştan çıkmak için dilekçe vererek durumu şova dönüştürmeye başladığı öğrenildi. Bu kişiler, görevden alınmalarının "Garson"un etkisiyle değil, kendi isteğiyle olduğunu savunarak bu dilekçeleri kullandıkları dikkat çekiyor.