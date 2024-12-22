Her gebeye bir ebe dönemi başladı

Sağlık Bakanlığı, 3 Aralık'ta yürürlüğe giren "Ebelik Yönetmeliği" ve 13 Aralık'ta yürürlüğe giren "Gebe Okulları ile Doğuma Yönelik Hizmetlerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ile kamu, özel ve üniversite hastanelerinde ebelerin etkinliğini artıracak yeni dönemi başlattı. Bu çerçevede ebelerin gebelik öncesi dönemden itibaren tüm aşamalarda anne adaylarına birebir danışmanlık ve rehberlik etmesi düzenlenirken, tüm hastaneler ve tıp merkezlerinde gebelik okulu açılması zorunlu tutuldu. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde de kısa süre önce ebelerle anne adaylarının ilk andan itibarenbir araya getirildiği "Doğuma Hazırlık Ebe Polikliniği" hizmete açıldı.Etlik Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Çağanay Soysal, Normal Doğum Eylem Planı ve yapılan son yasal düzenlemeler ışığında hastanede birçok yeni çalışmayı başlattıklarını, bunlardan birinin de Doğuma Hazırlık Ebe Polikliniği olduğunu anlattı. Soysal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğuma Hazırlık Ebe Polikliniğimizi özellikle gebe izlem polikliniklerinin, NST odalarının bulunduğu alanda konumlandırdık. Polikliniğimizde doğum salonunda görev yapan ebelerimiz bulunuyor. Böylelikle gebelerimizle ebelerimizin buluşmasını doğum öncesi süreçten itibaren başlatıyoruz."Doç. Dr. Soysal, "Ebelerimiz, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası, yenidoğan bakımı, emzirme gibi tüm süreçlerde gebelerimizin destekçisi, yol arkadaşı aynı zamanda. Biz bu süreci tekrar aktifleştirerek, ebelerimizin tüm sürece katılımını sağlamayı hedefledik" dedi.