Sarıkamış’ta 110’uncu yıl gururu

1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekâtı, 22 Aralık 1914'te başlayıp 15 Ocak 1915'te sona erdi. Allahuekber ve Soğanlı dağları ile yörede dondurucu soğuklarda Mehmetçiğin vatan için fedakârca görev yapıp şehadete yürüdüğü harekâtta binlerce asker donarak ve çatışmalarda şehit oldu.Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve harekâtın başladığı nokta Erzurum başta olmak üzere yurdun dört bir yanında ocak ayının ilk haftasında 110'uncu yıl anma etkinlikleri düzenlenecek.