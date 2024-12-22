Siyaset felsefemizde ayrımcılık yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla Olağan 8. İl Kongresi'nden sonra Muğla STK temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan buradaki konuşmasında, siyasi hayatı boyunca milletin gönlünü kazanma ilkesiyle hareket ettiklerini belirterek, "Bize oy versin ya da vermesin, kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden tüm Türkiye'ye hizmet etmek için gece gündüz koşturuyoruz. Bizim siyaset felsefemizde ayrımcılık asla yoktur. Kimseyi inancından, tercihinden, meşrebinden, siyasi partisinden dolayı dışlama yoktur. 85 milyonun her bir ferdi bizim özbeöz kardeşimiz, canımızın bir parçasıdır" diye konuştu. Türkiye'nin yakın geçmişinde büyük acılar yaşandığını ancak artık bunların neredeyse tamamının geride kaldığını belirten Erdoğan, siyasetin görevinin sorulara ve sorunlara makul cevaplar üretmek, halktaki değişim iradesini doğru enstrümanlarla yönetmek olduğunu belirtti. Erdoğan, "Türkiye'nin darbe anayasası kamburundan kurtulmasının şart olduğunu uzun bir süredir ısrarla dile getiriyoruz. Muhalefet samimi çağrılarımıza kulak tıkasa da siviller eliyle yapılmış demokratik, kuşatıcı ve özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacımız var. Yeni anayasa Türkiye için lüks değil. Çok geç kalmış bir ihtiyaçtır. Bu yönde atılacak bir adım Türkiye Yüzyılı hedefimize daha kolay daha hızlı ulaşılmasını sağlayacaktır. Meclis'teki partilerimizin çoğunun ilk 4 madde başta olmak üzere pek çok hususta hemfikir olduğunu memnuniyetle müşahade ediyoruz" diye konuştu.