AK Parti İstanbul’da bayrak değişimi! Yeni İl Başkanı adayı Abdullah Özdemir oldu





AK Parti'de her kongre, bir demokrasi şöleni, bir yenilenme ve güçlenme vesilesidir. Kongrelerimiz, aynı zamanda dava bilinciyle, bir bayrak yarışının en güzel örnekleridir. Bu bayrak, her seferinde daha yükseğe taşınır; bir Ulubatlı Hasan kararlılığıyla yeni hedeflere doğru yol alınır.



Şimdi, İstanbul'umuzda bu kutlu davayı, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti olan bu aziz şehrimize hizmet bilinciyle daha da ileriye taşıyacak yeni bir döneme adım atıyoruz.

YENİ İL BAŞKANI ADAYI ABDULLAH ÖZDEMİR OLDU

8. Olağan İl Kongremizde İl Başkan adayımızın Sayın Abdullah Özdemir kardeşimiz olduğunu sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum.