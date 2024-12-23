Ambulans helikopter düştü

Antalya'dan, önceki gün görevli olarak Muğla'ya gelen Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter, dün sabah 10.06'da yeniden Antalya'ya dönmek için havalandı. Ancak sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu, helikopterin kuyruğu hastanenin üst katlarına çaptı. Kaza kırıma uğrayan ve hastane bahçesine düşen helikopterin sorumlu pilotu Tamer Gönül (55), pilot Bayram Çiçek (53), doktor Cengiz Çoşkun (54) ile yardımcı sağlık personeli Selçuk Saykal (34) hayatını kaybetti.Kaza anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, sise rağmen pistten havalanan helikopterin, geri geri giderek kuyruk kısmından hastaneye çarptığı görülüyor. Kaza anı ayrıca bir taksi ve bir otomobilin güvenlik kameralarına da yansıdı. Helikopterin çarptığı, toplantı salonunun bulunduğu en üst katta da camların kırıldığı ve hasar oluştuğu görüldü. Kaza sırasında toplantı salonunda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, acı haberi alan aileleri de Antalya'dan Muğla'ya gitti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ise kaza soruşturması için bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün uzman ekibi de kazanın nedeni ile ilgili ayrıntılı bir rapor hazırlayacak.Pilot Tamer Gönül (54), ülkesine yıllarca büyük bir özveriyle hizmet etmiş bir askerdi. Albay rütbesine kadar yükselmiş, emeklilik sonrası ise bu kez ambulans helikopter pilotu olarak hayat kurtarmaya devam ediyordu. Kocaeli'nin Maşukiye ilçesinde yaşayan evli ve bir çocuk babası Gönül, çevresinde sevilen ve saygı duyulan bir isimdi. Oğlu Batuhan Gönül, bir dönem Kocaelispor'da fizyoterapist olarak görev yapmıştı. Komşuları arasında bulunan Kocaelispor eski başkanlarından Muammer Çelik, acı haberi alır almaz Muğla'ya doğru yola çıktı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da ambulans kazasında hayatını kaybeden 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı için taziye mesajı yayımladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: "Muğla'da Sağlık Bakanlığımıza bağlı bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kardeşimizin hayatını kaybettiği haberi yüreklerimizi dağladı. Vefat eden personelimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum."