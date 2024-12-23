Atme Kampı’nın misafirleri topraklarına dönüyor

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'ye sığınan Suriyeliler topraklarına dönmeye başlarken, sınırının sıfır noktasında bulunan Atme Kampı'nda kalan yaklaşık 200 bin Suriyeli de 14 yıl aradan sonra evlerine dönmek üzere yola çıktı. Esad Rejiminden kaçarak Türkiye'ye sığınan yaklaşık Suriyeli, Türk Kızılay tarafından kurulan Atme Kampı'nda 14 yıl geçirdi.Okul, sağlıkevi, cami, fırın ve aşevi gibi ihtiyaçların da bulunduğu kampta Suriyeliler, şimdiye kadar terk etmek zorunda kaldıkları evlerine dönecekleri günün hayalini kuruyordu. Esad'ın devrilmesiyle kampta kalan Suriyeliler Halep, Humus ve Şam'daki topraklarına geri dönmeye başladı. Yaklaşık 200 bin Suriyelinin dönüşe geçtiği ve evlerine dönenlere Türk Kızılay'ın da gıda ve giyim yardımını ulaştırdığı belirtildi.Şam'da Türk Kızılay Delegasyonu açtıktan sonra İdlib'e geçen Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bölgedeki ihtiyaçları belirlediklerini ve ona göre yardım için gerekeni yapacaklarını belirterek, "İlk etapta hızlıca sağlamamız gereken ihtiyaçlar var. Halihazırda gıda kolisi, giysi yardımı gibi yardımlar yapılıyor. Ama bu yardımları daha sürdürülebilir yapmak için bu hafta içerisinde Halep'te ihtiyaçların karşılanabileceği Sevgi Mağazası ve fırın açmaya çalışacağız" dedi.Hem Türkiye'den hem sınırdaki kamplardan ülkelerine dönen Suriyeliler için yollarda sıcak çorba ve çay araçları koyduklarını belirten Yılmaz, "Suriye'nin içinde de yaklaşık 200 bin kişinin Güney'e doğru göç ettiği bilgisine ulaştık. Bu nedenle Güney'de de çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız" dedi. Ülkelerine döndükten sonra kalacakları evlerin tadilatlara ihtiyaç duyduğunu tespit ettiklerini belirten Yılmaz, "Evlerin kapıları, pencereleri yok. Tadilat için gereken malzemeleri sağlayabiliriz, tadilatı yapmak için ayrı bir ekip kurabiliriz. En azından evlerin kapı, pencere ve döşemeleri tamir edildikten sonra rahatça oturabilmelerini sağlayacağız" diye konuştu.