Bahçeli’den uyarı: Şam’a gözünü diken Osmanlı şamarını unutmamalı

Bahçeli, partisinin genel merkezinde Siyaset ve Liderlik Okulunun 20. Dönem Sertifika Töreni'nde şunları söyledi:Filistin'de, Lübnan'da, Suriye'de kalıcı barış ve sürdürülebilir istikrarın sağlanması konusunda, iç cephesini tahkim eden Türkiye'nin yapacağı pek çok şey var. İsrail'in korsan ve haydut yayılmacılığı durdurulmalı. Şam'a gözünü dikenin Tel Aviv'de, Kudüs'te Osmanlı şamarını yiyeceğini hiç kimse de unutmamalı. Şam fethedildiyse Kudüs'ün de fethi de yakın.Suriye'nin istikrarı Türkiye'nin güvenliği açısından olmazsa olmaz önemde. Suriye'nin geleceğine karar verecek Suriyelilerdir. Suriye'nin demokrasiye intikaliyle birlikte uluslararası topluma entegre edilmesinde Türkiye her türlü katkıyı vermeye hazır.Yerin onlarca metre derinliğinde hücrelere kapatılan, ölüm preslerinde işkenceyle katledilen masumların hesabı katil Esad'tan mutlaka sorulmalı. Bu alçak Lahey Adalet Divanı'nda cani Netenyahu ile birlikte en yakın sürede yargılanmalı.CHP'nin Suriye politikası Baas menşeli. CHP'nin gayri milli ve gayri ahlaki siyasetinin başka türlü izahını yapmak hakikaten boşuna bir emek ve zaman israfı. Türkiye'nin karşısında mevzilenen CHP'nin siyaseti iflas bayrağını çekmiş, Esad'ın kanlı mazisine bağlandığı netleşti. CHP Genel Başkanı, Suriye'nin devrik zalimi Esad kaçtı kaçalı neredeyse karalar bağladı, matemden gözlerinin feri söndü.İhtiyatlı, temkinli, dengeli şekilde ve iyi niyet temelinde komşu ülke Suriye'yle ilişkileri geliştirmek, muhtemel bütün senaryolara karşı hazırlıklı olmak en doğrusu. Öncelikle Suriye toprakları bölücü terörden tamamen arındırılmalı. Suriye'de PKK/YPG'ye kesinlikle yer olmamalı. Örgüt silahlarını Suriye'nin geçiş hükümetine devretmeli. Suriyeli olmayan örgüt üyeleri sınır dışı edilmeli.Kürtler kardeşimiz, terör örgütü iki cihan hasmımızdır. DEM Parti ise CHP'nin tahrik, taciz ve istismar siyasetine alet olmadan Türkiye partisi olma yönünde kararlı adımlarla yürümeli. İmralı ile sağlanacak görüşmeler sonucunda terörün bittiği, terör örgütünün lağvedildiği ortak gelecek ideali, insan ve millet sevgisi çerçevesinde açıklanmalı. Terör örgütü için sona gelindi.