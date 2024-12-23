CHP’li Çeşme Belediyesi’nden 38 milyonluk satış

Yıllardır CHP'li Belediye Başkanları tarafından yönetilen İzmir'deki ilçe belediyeleri kötü yönetim ve savurganlık nedeniyle zaman içide borç batağına saplandı.
Esnafa, belediyeye iş yapan müteahhitlere, kamu kurum ve kuruluşlarına borçlarını ödeyemeyen belediyeler son zamanlarda çalışanlarının maaşlarını dahi ödemekte zorlanmaya başladı.
9 PARSEL BİRDEN
Son satış haberi CHP'li Çeşme Belediyesinden geldi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin talimatı ile Alaçatı Mahallesi Dikencik Mevkii'nde 4250 adadaki, 9 parsel satışa çıkarıldığı duyuruldu.
Satış ihalesinin 9 Ocak 2025'te yapılacağı belirtilen taşınmazlardan belediyenin kasasına 38 milyon 14 bin lira gelir aktarılacak.