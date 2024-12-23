Emine Erdoğan’dan Refik Anadol’un yeni yapay zeka platformuna yönelik paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Refik Anadol'un yeni yapay zeka platformuna yönelik paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Refik Anadol'un hayata geçirdiği "Yaşayan Ansiklopedi: Büyük Doğa Modeli" doğanın mucizesini teknolojinin zekasıyla bir araya getirerek geleceğe dokunuyor. Yalnızca bir veri platformundan öte doğayı anlamamıza ve hissetmemize aracılık eden etkileyici bir deneyim. Diğer eserlerinde olduğu gibi bu anlamlı projede de çevre duyarlılığını artırma ve doğanın inceliklerini daha yakından hissettirme misyonunu başarıyla sürdürüyor. Doğanın derin bilgeliğini yapay zekanın gücüyle harmanlayarak duyularımıza yeni bir ufuk açıyor. İnsanlığın doğayla bağını yenilikçi bir bakışla güçlendiren ilham verici tüm eserleri ve küresel iklim krizine karşı duyarlılığı için sanatçımızı gönülden tebrik ediyorum.