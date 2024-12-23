Muğla’daki helikopter kazasına inceleme

Antalya'dan, önceki gün görevli olarak Muğla'ya gelen Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter, dün sabah 10.06'da yeniden Antalya'ya dönmek için havalandı. Ancak sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu, helikopterin kuyruğu hastanenin üst katlarına çaptı. Kaza kırıma uğrayan ve hastane bahçesine düşen helikopterin sorumlu pilotu Tamer Gönül (55), pilot Bayram Çiçek (53), doktor Cengiz Çoşkun (54) ile yardımcı sağlık personeli Selçuk Saykal (34) hayatını kaybetti. Kaza anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, sise rağmen pistten havalanan helikopterin, geri geri giderek kuyruk kısmından hastaneye çarptığı görülüyor. Kaza anı ayrıca bir taksi ve bir otomobilin güvenlik kameralarına da yansıdı. Helikopterin çarptığı, toplantı salonunun bulunduğu en üst katta da camların kırıldığı ve hasar oluştuğu görüldü. Kaza sırasında toplantı salonunda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

GENİÇ ÇAPLI SORUŞTURMA, UZMAN EKİ GÖREVLENDİRİLDİ

Kazayla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldı. Başsavcı Oğuzhan Dönmez başkanlığında iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Ayrıca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile irtibata geçilerek kaza sebebi noktasında uzman ekip talep edilmişti.

MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Helikopter kazasında hayatını kaybedenler için Adli Tıp'ta askeri tören düzenlendi. Cenazeler, gözyaşı dualarla yakınlarına teslim edilerek memleketlerine uğurlandı.

TUSAŞ EKİPLERİNDEN İNCELEME

Türk Havacılık Uzay Sanayi (TUSAŞ) ekipleri de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Ekipler, olay yeri incelemesinin ardından enkazı alandan kaldırdı. Uzman ekip, olay yerinde incelemesinin ardından kazanın sebebi noktasında ayrıntılı rapor sunacak.