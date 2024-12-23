Sednaya’dan kurtulan oğlunu arıyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli Umeyye Kamil (51), muhaliflerin Şam'da kontrolü ele geçirmesi sonrası ülkesindeki Beşar Esad rejiminin işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Cezaevi'nde 14 yıldır tutuklu olan oğlu Ali Halit Şaar'ı (35) arıyor. Muhaliflerin hapishaneyi boşaltılırken çektiği bir videoda oğlunu gördüğünü belirten Umeyye Kamil, Ali Halit'in özgürlük istediği için tutuklandığını, tek isteğinin ona kavuşmak olduğunu söyledi.Umeyye Kamil, oğlunu en son 2015 yılında ziyaret ettiğini belirterek, "Oğlumu ziyarete gittiğimde bana 'Bir daha gelme' dedi. Çünkü ziyaretten sonra çok acı çektirip, işkence ediyorlarmış. Bir daha da gitmedim. Bir hafta önce oğlumu cezaevinden çıkanlar arasında, bir videoda gördüm. 14 yıl sonra oğlumu sağ gördüm. Çok şükür sevindim, mutlu oldum. Ama şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Acaba Şam'da mı, bir başka şehirde mi bilmiyorum. Olsun, hapisten çıktığı için çok sevindim. Allah'a şükürler olsun. Muhalifler Suriye'yi kontrol altına aldı. Esad zamanında çok zulüm vardı. Oğlumu gözlerimin önünde alıp hapsettiler. Özgürlük isteyenlerin arasında olmaktan dolayı yakalayıp cezaevine attılar. Çok eziyet, işkence gördü" diye konuştu. Kamil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkür ettiğini belirterek, "Suriye artık özgür. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmadı, kapılarını açtı, hala da sahip çıkıyor" dedi.