Son dakika: Başkan Erdoğan: PKK ve uzantıları için yolun sonu görülüyor

6 Şubat depreminin yaralarını sarmak ilk günceliğimizdir. 2,6 trilyon lira para harcadık. Bugünkü kurla 75 milyar dolarlık harcama yaptık. Deprem yatırımları gündemimizdeki yerini 2025 bütçesinde de koruyor. Deprem bölgesini inşa ve ihya çalışmaları kapsamında 584 milyar lira ayırdık.

En son hak sahibi de yuvasına kavuşana kadar duyrmadan dinlenmeden çalışacağız. 2002'den beri hazırlanan tüm bütçelerde sosyal devlet ilkesine önem verdik. 2025 yılında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı gözetmeyi sürdüreceğiz. Sosyal yarrdımlar için ayırdığımız rakam 651 milyar liradır.

2024 yılında vatandaşlarımız her 100 liralık faturasının 65 lirasını, 100 liralık elektrik faturasının 60 lirasını biz üstlendik. Enerji desteği olarak 472 milyar lira kaynak tahsis ettik.

Birçok şehrimizde vatandaşlarımızın su faturaları elektrik faturalarından daha yüksek geliyor. Bunun takdirini milletimizin yapacğaına inanıyorum. 2025 bütçemizde istihdama ve üretime 2,6 trilyon liradan fazla kaynak ayırdık. Yatırımlar için 1 trilyon 568 milyar liradır.

Bizim 22 yıldır durduğumuz yer bellidir. Biz kaderini ülkenin ve mileltinin kaderiyle özdeşleştirmiş bir hükümetimiz. Sessiz yığınların sesi olamk için çıktığımız bu yolda 22 yıldır sendelemeden yürüyoruz. Bu çizgimizde en ufak bri değişiklik olamayacak.