Avrupa Suriye’nin bütünlüğüne tam destek verir

SABAH, Avrupa'nın Suriye'nin geleceğine yönelik tutumunu uzmanlara sordu:Suriye'nin geleceği sadece bölgeyi değil tüm dünyayı ilgilendiren bir boyuta ulaştı. ABD ve İsrail'in emperyalist politikalarına Avrupa'nın da destek vermesi durumunda oluşacak istikrarsızlık Avrupa'yı da olumsuz etkileyecek. Toprak bütünlüğünün sağlanamaması geri dönüşleri durdurabilir. Bu Avrupa'yı da olumsuz etkileyecektir.Suriye'de kurulacak yeni hükümetin, Avrupa Birliği gibi bölgesel entegrasyonlar ve Dünya Bankası, IMF gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak projeler geliştirmesi, sığınmacılara girişimcilik ve istihdam için yatırım olanakları sağlaması uygun olacaktır. Zamanla da ülkenin ekonomik açıdan toparlanması amacıyla ihracat, ithalat ve doğrudan yabancı yatırımlar için hukuki mevzuatı şekillendirmesi gerekecek. Ülkede altyapı yatırımları için de uluslararası kuruluşlardan destek alınarak projeler yapılması gerekir.