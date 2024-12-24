Bakan Yerlikaya, son 15 günde Suriye’ye dönenlerin sayısını açıkladı

Bakan Yerlikaya, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikadaki patlamada hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek başlayan Bakan Yerlikaya, patlamanın ardından başta vali olmak üzere arama kurtarma, sağlık ve AFAD ekiplerinin kısa sürede olay yerine ulaştığını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktaran Yerlikaya, idari olarak da tahkikat başlatıldığını belirtti.

Patlama sonucu yaralanan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydeden Yerlikaya, 12 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

"TÜRKİYE'DEKİ YABANCILARIN SAYISI 4 MİLYON 164 BİN"

Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü;

4 milyon 164 bin 472 bugün itibarıyla Türkiye'de yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısı. Bunun 2 milyon 920 bin 119'u geçici koruma altındaki Suriyeli.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2017'den itibaren 763 bin 443 Suriyeli'nin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkelerine döndüklerini bildirdi.

Yerlikaya, son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısının 25 bini geçtiğini belirterek, bu sayının 7 kat arttığını, ülkesine dönmek isteyen Suriyelilerin Göç İdaresi Başkanlığı internet sayfasından başvuru yapabileceğini, aynı gün içerisinde randevu verildiğini söyledi.

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